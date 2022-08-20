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Постер фильма Этика долга
5.1
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5.1

Этика долга

, 2022
Etika dolga
Россия / комедия, криминал / 18+
Постер фильма Этика долга
5.1

О фильме

Курганов и Токарев — коллекторы, сотрудничающие с банками, в их обязанности входит выбивать из должников деньги всеми способами, включая самые грязные и даже жестокие. Токарев уже почти совсем потерял человеческий облик на такой работе, но у Курганова периодически просыпается сострадание. Работа у них опасная, случаются накладки, но однажды все пошло совсем не по плану: в доме, в который они пришли по заявке банка, они совершают убийство. Хозяин оказался человеком непростым и мстительным, и Курганов попадает к нему в заложники. И теперь уже с него требуют долг: вернуть убитую жену.

В ролях

Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Ryabov
Иван Прилль
Kurganov
Александр Никольский
Александр Никольский
Yegorov
Максим Важов
Ment
Марина Клещева
Babka
Тимур Ефременков
Тимур Ефременков
Tokarev
Tatyana Gorik
Zhena Ryabova
Aleksandr Kalugin
Serzhant
Darya Sosedova
Lena
Сценарист Руслан Паушу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Другие названия
Etika dolga, Этика долга

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

Павел Колин 20 августа 2022, 12:45
Либо современные отечественные режиссёры совершенно не врубаются в то, что снимают, либо они настолько безграмотны, что не в состоянии отличить… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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