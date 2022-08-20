Этика долга, 2022

Курганов и Токарев — коллекторы, сотрудничающие с банками, в их обязанности входит выбивать из должников деньги всеми способами, включая самые грязные и даже жестокие. Токарев уже почти совсем потерял человеческий облик на такой работе, но у Курганова периодически просыпается сострадание. Работа у них опасная, случаются накладки, но однажды все пошло совсем не по плану: в доме, в который они пришли по заявке банка, они совершают убийство. Хозяин оказался человеком непростым и мстительным, и Курганов попадает к нему в заложники. И теперь уже с него требуют долг: вернуть убитую жену.