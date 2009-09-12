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Защитнег Защитнег
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Защитнег, 2009

2009 / Канада
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

По постановлению суда Артур Поппингтон проходит психиатрическую экспертизу у доктора Эллен Парк, чтобы определить, должен ли он предстать перед судом за нападение на владельца химчистки. Днем Артур –простой уборщик под руководством Пола Картера, его друга и молчаливого защитника, который считает, что он умственно отсталый. Ночью Артур переодевается в свой суперкостюм и, вооружась несколькими  гаджетами, становится мстителем в маске по имени Защитнег, который сражается за то, что он считает морально правильным в его слегка искаженном мире. Главной целью героя является местный наркодилер, кровожадный головорез Капитан Индустрия…

  • Этот фильм – первый продюсерский сценарий актера Питера Стеббингса и его дебют в качестве режиссера. Он написал первый черновик сценария в 2005 году, когда идея пришла ему в голову «целиком». Стеббингсу не удавалось продать сценарий множеству крупных голливудских студий, потому что он не вписывался в конкретный жанр. 
  • Продюсеры проконсультировались с работниками социальных служб и активистами за права секс-работниц, чтобы помочь Кэт Деннингс развить ее персонажа. Кроме того, Деннингс общалась с людьми, имеющие опыт употребления крэк-кокаина.

Простой парень Артур Поппингтон решает, что он супергерой Защитник, и каждую ночь, напялив тугие лосины, отправляется на улицы города в поисках своего главного врага Капитана Индастри — наркодиллера, которого Артур ошибочно винит в смерти матери. Однако вместо Индастри герой встречает молодую проститутку и вместе с ней, а также при моральной поддержке своего лечащего психиатра, «доказывает, что каждый способен сделать мир лучше».

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 7 марта 2014
Премьера в мире 12 сентября 2009
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $3 500 000
Режиссер
Питер Стеббингс
Питер Стеббингс
В ролях
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Кэт Деннингс
Кэт Деннингс
Элиас Котеас
Элиас Котеас
Сандра О
Сандра О
Лиза Рэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Защитнег 2 постера
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Защитнег

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