Защитнег, 2009

По постановлению суда Артур Поппингтон проходит психиатрическую экспертизу у доктора Эллен Парк, чтобы определить, должен ли он предстать перед судом за нападение на владельца химчистки. Днем Артур –простой уборщик под руководством Пола Картера, его друга и молчаливого защитника, который считает, что он умственно отсталый. Ночью Артур переодевается в свой суперкостюм и, вооружась несколькими гаджетами, становится мстителем в маске по имени Защитнег, который сражается за то, что он считает морально правильным в его слегка искаженном мире. Главной целью героя является местный наркодилер, кровожадный головорез Капитан Индустрия…