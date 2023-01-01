Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Переводчик"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пристрели их
Пристрели их, 2007: актеры и роли
Shoot 'Em Up
Пристрели их
2007 / США
7.5
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Пристрели их, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Дэвис
В ролях
Клайв Оуэн
Clive Owen
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Грег Брик
Стивен МакХэтти
Stephen McHattie
Рамона Прингл
Ramona Pringle
Джейн МакЛин
Jane McLean
Крис Джерико
Chris Jericho
Энди Маккензи
Andy Mackenzie
Лэйтон Моррисон
Джеффри Параццо
Jeffrey Parazzo
Дэниэл Пилон
Daniel Pilon
Майкл Эдвард Роуз
Michael Edward Rose
Майк Допуд
Mike Dopud
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»