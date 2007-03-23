Сотрудница колл-центра Прия живет в Мумбаи, но делает звонки от лица американского офиса. После нескольких бесед она влюбляется в своего клиента, который назначает ей свидание в Сан-Франциско. Индийско-американский фильм о любви на расстоянии «На другом конце провода» снял режиссер Джеймс Додсон. В красивый дуэт объединились актеры Джесси Меткалф («Отчаянные домохозяйки», «Страсти», «Даллас») и индийская звезда Шрия. Девушка из Мумбаи Прия по ночам работает в колл-центре американского банка. Следуя корпоративным правилам, она уверяет клиентов, что их офис находится в Сан-Франциско. Прия с трудом дозванивается до рекламщика Грейнджера Вудраффа, у которого кто-то списывает деньги с карты. Их разговор быстро выходит за рамки обсуждения скучных формальностей. Прия помогает Грейнджеру спастись от происков мошенников и постепенно влюбляется в своего открытого и остроумного собеседника. Тем более что в реальности ей не хватает романтики: ее консервативный отец сам нашел для нее жениха. Накануне свадьбы Прия соглашается на личную встречу с Грейнджером и летит на другой континент.