Постер фильма По ту сторону (На другом конце провода)
6.4 Рейтинг IMDb: 6.1
По ту сторону (На другом конце провода)

The Other End of the Line 18+
О фильме

Сотрудница колл-центра Прия живет в Мумбаи, но делает звонки от лица американского офиса. После нескольких бесед она влюбляется в своего клиента, который назначает ей свидание в Сан-Франциско. Индийско-американский фильм о любви на расстоянии «На другом конце провода» снял режиссер Джеймс Додсон. В красивый дуэт объединились актеры Джесси Меткалф («Отчаянные домохозяйки», «Страсти», «Даллас») и индийская звезда Шрия. Девушка из Мумбаи Прия по ночам работает в колл-центре американского банка. Следуя корпоративным правилам, она уверяет клиентов, что их офис находится в Сан-Франциско. Прия с трудом дозванивается до рекламщика Грейнджера Вудраффа, у которого кто-то списывает деньги с карты. Их разговор быстро выходит за рамки обсуждения скучных формальностей. Прия помогает Грейнджеру спастись от происков мошенников и постепенно влюбляется в своего открытого и остроумного собеседника. Тем более что в реальности ей не хватает романтики: ее консервативный отец сам нашел для нее жениха. Накануне свадьбы Прия соглашается на личную встречу с Грейнджером и летит на другой континент. 

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 23 марта 2007
Дата выхода
23 декабря 2007 Афганистан
23 марта 2007 Багамские Острова
6 мая 2009 Бахрейн
27 октября 2007 Белиз
2 декабря 2009 Мексика
10 февраля 2009 Сингапур
18 мая 2007 Чили
24 марта 2010 Южная Корея
MPAA PG-13
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $507 534
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Hyde Park Entertainment, Adlabs Films
Другие названия
The Other End of the Line, À l'autre bout du fil, Call Center - Bei Anruf Liebe, Llamando al amor, A vonal másik végén, Agapi stin anamoni, Amor a distancia, Amore in linea, Bei Anruf Liebe, Calling in Love, Do Outro Lado da Linha, Po drugiej stronie, Romance a Longa Distância, The Other Walked the Line, Αγάπη στην αναμονή, На другом конце провода, На іншому кінці дроту
Режиссер
Джеймс Додсон
В ролях
Ларри Миллер
Ларри Миллер
Анупам Кхер
Анупам Кхер
Сара Фостер
6.4
6.1 IMDb
