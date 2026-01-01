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Фильмография
Нитин Чандра Ганатра
Nitin Ganatra
Киноафиша
Персоны
Нитин Чандра Ганатра
Нитин Чандра Ганатра
Nitin Ganatra
Дата рождения
21 февраля 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Кения, Кения
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.6
Уэнсдэй
(2022)
7.5
Apnas
(2026)
7.3
Родители года
(2020)
Фильмография Нитин Чандра Ганатра
7.5
Apnas
Apnas
драма
2026, Великобритания
6.4
Сексуальная тварь
драма, криминал
2024, США
6.4
Мистер Здоровяк
комедия
2024, Великобритания
6.6
Дом-ловушка
Accused
триллер, ужасы
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
6.2
Змей Эссекса
драма, мини-сериал
2022, Великобритания
8.6
Уэнсдэй
комедия, детектив, фэнтези
2022, США
7.3
Родители года
драма, комедия, семейный
2020, США
6.6
Невеста и предрассудки
Bride & Prejudice
мелодрама, мюзикл, комедия
2005, Индия / США
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