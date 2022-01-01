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Невеста и предрассудки
Невеста и предрассудки, 2005: актеры и роли
Bride & Prejudice
Невеста и предрассудки
2005 / Индия / США
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Невеста и предрассудки, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гуриндер Чадха
Gurinder Chadha
В ролях
Айшвария Рай
Aishwarya Rai
Мартин Хендерсон
Martin Henderson
Дэниэл Гиллис
Daniel Gillies
Нэвин Эндрюс
Naveen Andrews
Намрата Широдкар
Namrata Shirodkar
Индира Варма
Indira Varma
Надира Баббар
Nadira Babbar
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