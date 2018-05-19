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Айшвария Рай

Aishwarya Rai
Айшвария Рай
Айшвария Рай Aishwarya Rai
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Дата рождения
1 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Айшвария Рай

Родилась 1 ноября 1973 года. Мангалор, Индия.

Фильмография Айшвария Рай
Болливуд: величайшая история любви
Болливуд: величайшая история любви
документальный 2011, Индия
6.0
Мольба
Мольба
мелодрама 2010, Индия
7.0
Розовая Пантера 2
Розовая Пантера 2
комедия, мистика 2009, США
6.0
Джодха и Акбар
Джодха и Акбар
2008, Индия
8.0
Последний легион
Последний легион
исторический, боевик, военный, приключения 2007, США / Великобритания / Франция
5.0
Байкеры 2
Байкеры 2
триллер, боевик 2006, Индия
8.0
Невеста и предрассудки
Невеста и предрассудки
мелодрама, мюзикл, комедия 2005, Индия / США
7.0
Принцесса специй
Принцесса специй
драма, мелодрама 2005, США / Великобритания
6.0
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19 мая 2018 12:32
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