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Айшвария Рай
Айшвария Рай
Aishwarya Rai
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Айшвария Рай
Aishwarya Rai
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Дата рождения
1 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Айшвария Рай
Родилась 1 ноября 1973 года. Мангалор, Индия.
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Фильмография Айшвария Рай
Болливуд: величайшая история любви
документальный
2011, Индия
6.0
Мольба
мелодрама
2010, Индия
7.0
Розовая Пантера 2
комедия, мистика
2009, США
6.0
Джодха и Акбар
2008, Индия
8.0
Последний легион
исторический, боевик, военный, приключения
2007, США / Великобритания / Франция
5.0
Байкеры 2
триллер, боевик
2006, Индия
8.0
Невеста и предрассудки
мелодрама, мюзикл, комедия
2005, Индия / США
7.0
Принцесса специй
драма, мелодрама
2005, США / Великобритания
6.0
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19 мая 2018 12:32
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