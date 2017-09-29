В ролях
Сачин Кхедекар
Rajiv Malhotra
Прачи Шах
Ankita Malhotra
Upasana Singh
Samaara's Mom
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Дэвид Дхаван
Сценарист
Юнус Саджавал, Фархад Самджи, Саджид
Композитор
Саджид-Ваджид, Ваджид Али, Meet Bros, Ану Малик
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 25 минут
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
29 сентября 2017
Премьера в мире
29 сентября 2017
Дата выхода
|29 сентября 2017
|Великобритания
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|29 сентября 2017
|Индия
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Сборы в мире
$28 733 523
Производство
Apple & Orange Pictures, Fox STAR Studios, Nadiadwala Grandson Entertainment
Другие названия
Judwaa 2, Kaksikud 2, Twins 2, Беспечные близнецы 2, 双龙会2