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Постер фильма Беспечные близнецы 2
3.7
Беспечные близнецы 2 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Беспечные близнецы 2
3.7

Беспечные близнецы 2

, 2017
Judwaa 2
Индия / мюзикл, мелодрама, комедия, боевик / 18+
Трейлеры
Постер фильма Беспечные близнецы 2
3.7
Беспечные близнецы 2 - Трейлер
Беспечные близнецы 2  Трейлер

О фильме

Прем и Раджа - братья-близнецы, которые были разлучены при рождении, но они уникально связаны друг с другом. Они воссоединяются и собираются уничтожить мир подпольной контрабанды.

В ролях

Салман Кхан
Салман Кхан
Жаклин Фернандес
Alishka
Анупам Кхер
Анупам Кхер
Mr. Balraj Bakshi
Таапси Панну
Samaara
Варун Дхаван
Варун Дхаван
Prem
Донна Престон
Сачин Кхедекар
Rajiv Malhotra
Паван Малхотра
Inspector Kuldeep Dhillon (london Police)
Прачи Шах
Ankita Malhotra
Upasana Singh
Samaara's Mom
Раджпал Ядав
Nandu
Виван Бхатена
Alex
Режиссер Дэвид Дхаван
Сценарист Юнус Саджавал, Фархад Самджи, Саджид
Композитор Саджид-Ваджид, Ваджид Али, Meet Bros, Ану Малик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 29 сентября 2017
Премьера в мире 29 сентября 2017
Дата выхода
29 сентября 2017 Великобритания
29 сентября 2017 Индия
Сборы в мире $28 733 523
Производство Apple & Orange Pictures, Fox STAR Studios, Nadiadwala Grandson Entertainment
Другие названия
Judwaa 2, Kaksikud 2, Twins 2, Беспечные близнецы 2, 双龙会2

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Беспечные близнецы 2 - Трейлер
Беспечные близнецы 2 Трейлер
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саундтрек фильма Беспечные близнецы 2

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