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Невеста и предрассудки
Киноафиша Фильмы Невеста и предрассудки Отзывы о фильме «Невеста и предрассудки»
Bride & Prejudice Невеста и предрассудки 2005 / Индия / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Невеста и предрассудки»

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Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилось!

Чертовски забавная экранизация классического романа Джейн Остин в виде разухабистого индийского кино с песнями и плясками ✊, а также осликами, буйволами и слонами.

Позабавили и зрители - многие явно не поняли, что пришли на ИНДИЙСКОЕ кинои первую половину фильма сидели в легком офигении, а потом ничего, развеселились.

Смотреть тем, кто в депрессии и просто так!!!✊✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sidny 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм понравился, думаю куплю его себе на DVD. Прикололи песни, стиль а-ля India, слова на английском. Поймала себя на том что после просмотра фильма хочется улыбаться и петь: No life without wife. Yee, yee, yee, yee, yee.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sidny 2 апреля 2015, 12:51
Я живу в Москве, побывала недавно на Горбушке видела в продаже на DVD, но пока решила немного подождать с покупкой, думаю пока качество может быть ещё не очень хорошим, и плюс хочется купить диск с субтитрами.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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