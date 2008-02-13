Пронзительная история любви одного из самых знаменитых правителей Индии и прекрасной принцессы - эпическая сага времен XVI века. Джалалуддин Мохаммад Акбар (Акбар на арабском означает "великий"), оставивший след в истории как великий "могол Акбар - мусульманин". Принцесса Раджпута, Джодха индуистка. В то время, когда мусульмане и индуисты испытывали глубокую неприязнь друг к другу, их союз был призван не только соединить два сердца, но и две религии. Но отдаст ли руку своей дочери раджа Бхармал Амер? Да, ведь предложение о браке исходило от него и ради мира в империи Акбар принял его. Предполагал ли он, что непокорная и строптивая Джодха станет женщиной всей его жизни, и политический союз перерастет в любовь на всю жизнь..

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