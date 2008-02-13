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Постер фильма Джодха и Акбар
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Киноафиша Фильмы Джодха и Акбар

Джодха и Акбар

Jodhaa Akbar 18+
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О фильме

МФМК "Золотой минбар"
Пронзительная история любви одного из самых знаменитых правителей Индии и прекрасной принцессы - эпическая сага времен XVI века. Джалалуддин Мохаммад Акбар (Акбар на арабском означает "великий"), оставивший след в истории как великий "могол Акбар - мусульманин". Принцесса Раджпута, Джодха индуистка. В то время, когда мусульмане и индуисты испытывали глубокую неприязнь друг к другу, их союз был призван не только соединить два сердца, но и две религии. Но отдаст ли руку своей дочери раджа Бхармал Амер? Да, ведь предложение о браке исходило от него и ради мира в империи Акбар принял его. Предполагал ли он, что непокорная и строптивая Джодха станет женщиной всей его жизни, и политический союз перерастет в любовь на всю жизнь..
Страна Индия
Продолжительность 3 часа 23 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 13 февраля 2008
Дата выхода
13 февраля 2008 Бельгия
15 февраля 2008 Великобритания
15 февраля 2008 Индия
15 февраля 2008 Нидерланды
15 февраля 2008 США
1 июля 2009 Франция
Бюджет 400 000 000 INR
Сборы в мире $26 935 618
Производство Ashutosh Gowariker Productions, UTV Motion Pictures
Другие названия
Jodhaa Akbar, Iubirea printesei Jodhaa, Jodhaa Akbar - Die Macht der Liebe, Jodhaa ja Akbar, Księżniczka i cesarz, La sposa dell'Imperatore, Sử Thi Ấn Độ, Джодха и Акбар, जोधा अकबर, 帝國玫瑰, 阿克巴大帝
Режиссер
Ашутош Говарикер
В ролях
Ритик Рошан
Ритик Рошан
Айшвария Рай Баччан
Айшвария Рай Баччан
Ила Арун
Четана Дас
Дигвиджай Пурохит
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.5 IMDb
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