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Летят журавли Летят журавли
Киноафиша Фильмы Летят журавли Летят журавли, 1957: актеры и роли
Летят журавли 1957 / СССР
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Летят журавли, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Калатозов Михаил Калатозов
В ролях
Татьяна Самойлова Татьяна Самойлова Алексей Баталов Алексей Баталов Aleksey Batalov Василий Меркурьев Василий Меркурьев Vasili Merkuryev Александр Шворин Aleksandr Shvorin Светлана Харитонова Svetlana Kharitonova Константин Никитин Валентин Зубков Валентин Зубков Антонина Богданова Antonina Bogdanova Борис Коковкин Екатерина Куприянова Ekaterina Kupriyanova
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