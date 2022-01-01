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Летят журавли
Летят журавли, 1957: актеры и роли
Летят журавли
1957 / СССР
7.3
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Летят журавли, 1957: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Калатозов
В ролях
Татьяна Самойлова
Алексей Баталов
Aleksey Batalov
Василий Меркурьев
Vasili Merkuryev
Александр Шворин
Aleksandr Shvorin
Светлана Харитонова
Svetlana Kharitonova
Константин Никитин
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