Александр Шворин
Александр Шворин Aleksandr Shvorin
Киноафиша Персоны Александр Шворин

Александр Шворин

Aleksandr Shvorin

Дата рождения
6 ноября 1931
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
23 августа 1994
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Летят журавли 7.8
Летят журавли (1957)
Ляна 6.2
Ляна (1955)
Илья Муромец 5.9
Илья Муромец (1956)

Фильмография Александр Шворин

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 3
Летят журавли 7.8
Летят журавли Letyat zhuravli
мелодрама, военный, драма 1957, СССР
Смотреть трейлер
Илья Муромец 5.9
Илья Муромец Ilya Muromets
приключения, сказка, фэнтези, семейный 1956, СССР
Ляна 6.2
Ляна Lyana
комедия, мюзикл 1955, СССР
