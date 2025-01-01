Меню
О персоне
Фильмография
Александр Шворин
Aleksandr Shvorin
Александр Шворин
Александр Шворин
Aleksandr Shvorin
Дата рождения
6 ноября 1931
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
23 августа 1994
Карьера
Актер
Популярные фильмы
7.8
Летят журавли
(1957)
6.2
Ляна
(1955)
5.9
Илья Муромец
(1956)
Фильмография Александр Шворин
7.8
Летят журавли
Letyat zhuravli
мелодрама, военный, драма
1957, СССР
5.9
Илья Муромец
Ilya Muromets
приключения, сказка, фэнтези, семейный
1956, СССР
6.2
Ляна
Lyana
комедия, мюзикл
1955, СССР
