Я - Куба, 1964

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о выходе в прокат О фильме Фильм посвящён революционным событиям на Кубе. Развернуть 7.5 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 8.2 Продолжительность 2 часа 21 минута Год выпуска 1964 Премьера в мире 26 октября 1964 Режиссер Михаил Калатозов Все актеры и съемочная группа 2 постера

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