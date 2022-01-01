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Я - Куба
Soy Cuba
Я - Куба, 1964
1964 / СССР / Куба
7.5
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Жанр:
драма
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О фильме
Фильм посвящён революционным событиям на Кубе.
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7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность
2 часа 21 минута
Год выпуска
1964
Премьера в мире
26 октября 1964
Режиссер
Михаил Калатозов
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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