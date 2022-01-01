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Я - Куба
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Soy Cuba

Я - Куба, 1964

1964 / СССР / Куба
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Фильм посвящён революционным событиям на Кубе.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1964
Премьера в мире 26 октября 1964
Режиссер
Михаил Калатозов
Михаил Калатозов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я - Куба 2 постера
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