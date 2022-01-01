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Валентин Зубков
Валентин Зубков
О персоне
Фильмография
Валентин Зубков
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Дата рождения
12 мая 1923
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
18 января 1979
Биография Валентина Зубкова
Родился 12 мая 1923 года. Песчаное, Рязанская область, СССР (Россия).
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Фильмография Валентина Зубкова
На войне как на войне
комедия, драма, военный
1968, СССР
8.0
Карантин
драма
1968, СССР
0.0
Таинственный монах
боевик
1967, СССР
6.0
День счастья
драма, мелодрама
1963, СССР
6.0
Иваново детство
военный, драма
1962, СССР
7.0
Отчий дом
драма
1959, СССР
7.0
Трое вышли из леса
драма, военный
1958, СССР
7.0
Летят журавли
мелодрама, военный, драма
1957, СССР
7.0
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