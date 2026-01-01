Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Живая ярость»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Слушатель
Постеры фильма «Слушатель»
Постеры фильма «Слушатель»
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Рейс 298
Отзывы
2026, США, триллер
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Не называйте себя умным, пока не пройдёте этот тест: 98% людей не находят ошибку на картинке даже за 2 часа
Заливаю шелуху от чеснока кипятком — а через 24 часа уже ликую от результата: теперь и все родственники делают так же
Тест: зачем нужны эти безделушки из СССР? Наши родители без них не могли прожить и дня
Этой сказке СССР уже 60 лет, а от нее в восторге даже японцы: «Очень рад, что есть Баба-яга»
В «Доме дракона» наконец появился интриган не хуже Мизинца – а вы и не поняли: гениальную подставу Лариса заметили единицы
Отвисла челюсть от свежего детектива Netflix с 15 000 000 просмотров за 2 дня: чудовищный трукрайм «шокирует, возмутит и напугает»
5 недель подряд этот фильм — №1 в России: «реально вещь» — говорят зрители, которые принесли ему уже почти 2 млрд сборов
Пересмотрела всего «Шрэка» и нашла 3 отсылки на культовое кино: одна из них – на «Властелина колец» (спорим, вы упустили?)
5 шикарных сериалов вернутся в июле с новыми сезонами – готовьтесь к бессонным ночам: от sci-fi до «Ходячих мертвецов»
Крови и обнажёнки будет море: Нолан чуть не отказался снимать «Одиссею» с темнокожей Еленой — студии поставили ультиматум
Власти СССР запретили Раневской сняться в этом культовом кино – актриса не простила до самой смерти: «Лучше кожу с ж**ы продавать»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667