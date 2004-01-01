Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сматывай удочки
Постер фильма Сматывай удочки
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 4.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Сматывай удочки

Сматывай удочки

Smatyvay udochki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Два друга Эл и Макс решают провести уик-энд на рыбалке, во время которой на конце лески Эла появляется кейс с миллионом долларов. Друзья быстро-быстро избавляются от большей части денег – Эл приобретает розовый каддилак, гитару с подписью самого короля рок-н-ролла и, конечно, пару девушек. А тем временем босс мафии, потерявший миллион, приказывает своим людям вернуть кейс в течение 48 часов. Веселый уик-энд заканчивается для Макса и Эла настоящим кошмаром – после многих злоключений они сами хотят отдать кейс с деньгами Боссу. Но тут, как обычно бывает в таких ситуациях, появляются вооруженные люди в масках из особого отдела...

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 1 января 2004
Дата выхода
13 января 2005 Россия ROSPOFilm 12+
13 января 2005 Казахстан
1 января 2004 США
13 января 2005 Украина
Производство "Mi" Production Studio, Роспофильм, Step by Step Film Production
Другие названия
Smatyvay udochki, Jacked - Pulp Russia, Jacked$, Ola ta lefta, Pucoljunk!, Сматывай удочки
Режиссер
Олег Степченко
Олег Степченко
В ролях
Дмитрий Бурханкин
Петр Федоров
Петр Федоров
Александр Карпов
Александр Карпов
Алексей Петрухин
Алексей Петрухин
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сматывай удочки
Мужской сезон: Бархатная революция 4.1
Мужской сезон: Бархатная революция (2005)
Тайна печати дракона 5.6
Тайна печати дракона (2019)
Вий 3D 5.5
Вий 3D (2014)
Ёлки 3 6.1
Ёлки 3 (2013)
Ёлки 2 6.9
Ёлки 2 (2011)
Ночная смена 6.4
Ночная смена (2018)
О чем молчат девушки 3.0
О чем молчат девушки (2013)
Елки 8 4.0
Елки 8 (2021)
Гоп-стоп 4.1
Гоп-стоп (2010)
Суперплохие 5.0
Суперплохие (2016)
Хроники мстителя 5.1
Хроники мстителя (2016)
Китайский сервиз 6.5
Китайский сервиз (1999)
Фильм находится в подборках
Фильмы про мафию Фильмы про мафию

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Машинист 2 апреля 2015, 12:51
Не вижу особых различий между Бумером и этой ахинеей, честно говоря. До уровня старых советских комедий (я уж не говорю про шедевры типа "Ивана… Читать дальше…
Машинист 2 апреля 2015, 12:51
Пародия и тупое подражание - разные вещи.
Игра актеров в этом фильме - абсолютно деревянная (даже у таких классных, как Жарков и Васильева).
Музыка… Читать дальше…
Отзывы Написать
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше