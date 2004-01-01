Два друга Эл и Макс решают провести уик-энд на рыбалке, во время которой на конце лески Эла появляется кейс с миллионом долларов. Друзья быстро-быстро избавляются от большей части денег – Эл приобретает розовый каддилак, гитару с подписью самого короля рок-н-ролла и, конечно, пару девушек. А тем временем босс мафии, потерявший миллион, приказывает своим людям вернуть кейс в течение 48 часов. Веселый уик-энд заканчивается для Макса и Эла настоящим кошмаром – после многих злоключений они сами хотят отдать кейс с деньгами Боссу. Но тут, как обычно бывает в таких ситуациях, появляются вооруженные люди в масках из особого отдела...