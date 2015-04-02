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Сматывай удочки
Отзывы о фильме «Сматывай удочки»
Сматывай удочки
2004 / Россия
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
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Nic
2 апреля 2015, 12:51
Мы все в восторге, не ожидали от наших такого. чего стоят образы ТЕЛО1 и ТЕЛО2 - это безумно смешно.А Медсен каков?! Рекомендую вместо этих Факеров, хотя там и Де Ниро, но наши лучше.
2 апреля 2015, 12:51
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Щепка
2 апреля 2015, 12:51
Ожидал хуже будет. Вообщем не плохо.Даже еще разок схожу, шуток много и приколов разных.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Mашинист
2 апреля 2015, 12:51
Редчайший бред, просто редчайший... Два часа угробленного времени. Смешно было аж целых два раза. Интеллект на уровне плинтуса. Тьфу. Никому не советую.
2 апреля 2015, 12:51
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rex
2 апреля 2015, 12:51
Да, бред полный, если две извилины. А если мозги есть, то фильм на 5 с плюсом. Так что дебилам лучше не ходить.
2 апреля 2015, 12:51
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Машинист
2 апреля 2015, 12:51
Ага, для двух извилин - уже бред. Это фильм для людей с ОДНОЙ извилиной...
2 апреля 2015, 12:51
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URS
2 апреля 2015, 12:51
Удивительно, сколько же людей с ОДНОЙ извилиной! Один
попался умный человек и тот- Машинист. На самом деле, кому нравятся совковые фильмы типа Бумера, ходить не советую. А всем остальным ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Машинист
2 апреля 2015, 12:51
Не вижу особых различий между Бумером и этой ахинеей, честно говоря. До уровня старых советских комедий (я уж не говорю про шедевры типа "Ивана Васильевича" или "Операции Ы" - нет, даже средне-зачуханных) этому фильму - как до Китая пешком.
Почему?
1. Тупой америкосовский юмор , да вдобавок во многом слизанный с зарубежных аналогов (сценарист явно не утруждал себя мыслью).
2. Явные, бьющие по глазам, логические нестыковки. Примеры: почему девки, уходя с баксами, которые им надоело сушить, оставляют полный стол уже просушенных баксов? Каким образом ВСЕ герои ухитряются постоянно переодеваться в чистенькое-свеженькое по ходу действия? Каким образом Эл ухитряется за пару часов найти контору, где покупает кадиллак, плюс купить гитару? Если эта гитара украдена у американского мафиози, то как она может на следующий день продаваться в России по газетному объявлению? Ну, и т.д.. и т.п. ... логика и рядом не лежала.
Ладно, не буду дальше спорить, мне в конце концов, этот фильмец в болт не уперся... Просто, может быть, кто-то почитает и сэкономит два часа своего времени...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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URS
2 апреля 2015, 12:51
Во первых это пародия именно на американское кино.
Во вторых это сказка, а искать логику в пародийном сказочном фильме смысла не имеет.( давайте будем искать логику в Иване Васильевиче - с этой точки зрения - бред полный !)
В третьих помимо сюжета в кино есть еще масса всякого - музыка, игра актеров, атмосфера, общее настроение. По всем этим параметрам фильм просто чудесный. Не знаю, как этого можно не видеть.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Машинист
2 апреля 2015, 12:51
Пародия и тупое подражание - разные вещи.
Игра актеров в этом фильме - абсолютно деревянная (даже у таких классных, как Жарков и Васильева).
Музыка - единственное, что не вызывает претензий (хотя сегодня, на следующий день после просмотра, я ее уже не помню - а это показатель...).
Атмосфера - клинический маразм - не знаю уж, что тут может нравиться.
В Иване Васильевиче, кстати, все логично до мельчайших деталей. Одно дело, когда фильм строится на фантастической предпосылке, и совсем другое - когда "нескладушки-неладушки"...
Все, ладно, нравится - хоть обсмотрись, мне-то что.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ира
2 апреля 2015, 12:51
Одна из лучших ролей Медсона! На экране не долго, но как сыграл убедительно. Тело 1 и 2 очень смешные.А Макс вылитый Бред Пит.
2 апреля 2015, 12:51
0
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NETWET
2 апреля 2015, 12:51
На счет игы актеров это вы зря, актеры очень хороши, мне понравился тело 1, и Жарков.И вообще все классно!
2 апреля 2015, 12:51
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Marat
2 апреля 2015, 12:51
Самый смешной фильм последнего времени. Я знаю тип людей которым фильм не нравится - злобные снобы.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Злобный сноб
2 апреля 2015, 12:51
Знаю тип людей, которым это кино нравится - тупые петеушники.
Плохо быть по пояс деревянным, особенно сверху
не понравился фильм - напиши почему, а не обвиняй других.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Marat
2 апреля 2015, 12:51
Ну я же сказал, что злобным снобам не нравится!
Тупым петеушникам не знаю,не знаком, а вот людям имеющим вкус,
которые действитльно понимают кино,очень даже. На премьере в Пушкинском,зал был забит кинематографической тусовкой, хохот
стоял нереальный.Хотя может они тоже сверху деревянные.
Фильм - замечательный!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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IGOR.B
2 апреля 2015, 12:51
Для меня все ясно, и понятно. Не знаю что тут может быть бредового,хотя стиль картины несколько сюреалистический,но от этого она только выигрывает.Я посоветывал своим друзьям, сходили человек 5, только у одного было мнение типа Nananski.Говорит смотрел,смотрел так не чего и не понял.Однозначно стоит посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Leon
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Nastenaa от 27/01/2005 - 09:05:02
Я думаю, вы уходили в одиночестве.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Nic
2 апреля 2015, 12:51
Суть то в чем, что это экцентрика, китч. Это своеобразный прикол, авторское кино, режисер сделал его для себя, а не для зрителя, а такая крутая компания как РОСПОфильм, взяла и раскрутила его до бреда. Наверняка бюджет фильма 250 000, а реклама 2 500 000, вот и парадокс, зачем?Я люблю разное кино, посмотрел и это, не жалею, просто надо не ждать от него ПРИЗРАКА ОПЕРЫ, а имено СМАТЫВАЙ УДОЧКИ!!! Если ты киноман, то сходи, если ходишь в кино раз в месяц, то сходи на другой фильм!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Nic
2 апреля 2015, 12:51
А как Вам ролик перед фильмом, МУЖСКОЙ СЕЗОН.БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ? Вот это будет надо посмотреть точно!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Leon
2 апреля 2015, 12:51
Дорогой мужчина с женским лицом! Ты наверное считать не умеешь.
Почти все дискутирущие, с обоих сторон - незарегистрированны.
2 апреля 2015, 12:51
0
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СЛОН
2 апреля 2015, 12:51
Пока это единственный смотрибельный отечественный фильм, выпущенный в прокат в 2005 году. Вот только зря его "гангстерским экшном" обозвали. По-моему, это пародия на всё, что только можно спародировать в криминальном кино. Неплохо и со вкусом снятая.
Всё ИМХО
Особо рекомендую задержаться на титрах и послушать тренировки М. Мэдсона в произношении фразы "пошёл в ж..у" (извинитеjavascript:{addtg("","","","")}), это ТАКАЯ хохма...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Hippy
2 апреля 2015, 12:51
to Sanchez
Мужик который...Извините..С женским лицом..И еще без вкуса...
И еще ТАК сложен нереально..И еще считать УМЕЕТ...Офигеть...
А фильм хороший, только... для настоящих мужчин.
Так, это уже третье предупреждение в этом топике - удалить все что-ли? ну почему вы не можете высказать мнение о фильме не трогая других, а? нравится ему аватара - это его право. Ясно, господа ГОСТИ?
2 апреля 2015, 12:51
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попался умный человек и тот- Машинист. На самом деле, кому нравятся совковые фильмы типа Бумера, ходить не советую. А всем остальным ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
Почему?
1. Тупой америкосовский юмор , да вдобавок во многом слизанный с зарубежных аналогов (сценарист явно не утруждал себя мыслью).
2. Явные, бьющие по глазам, логические нестыковки. Примеры: почему девки, уходя с баксами, которые им надоело сушить, оставляют полный стол уже просушенных баксов? Каким образом ВСЕ герои ухитряются постоянно переодеваться в чистенькое-свеженькое по ходу действия? Каким образом Эл ухитряется за пару часов найти контору, где покупает кадиллак, плюс купить гитару? Если эта гитара украдена у американского мафиози, то как она может на следующий день продаваться в России по газетному объявлению? Ну, и т.д.. и т.п. ... логика и рядом не лежала.
Ладно, не буду дальше спорить, мне в конце концов, этот фильмец в болт не уперся... Просто, может быть, кто-то почитает и сэкономит два часа своего времени...
Во вторых это сказка, а искать логику в пародийном сказочном фильме смысла не имеет.( давайте будем искать логику в Иване Васильевиче - с этой точки зрения - бред полный !)
В третьих помимо сюжета в кино есть еще масса всякого - музыка, игра актеров, атмосфера, общее настроение. По всем этим параметрам фильм просто чудесный. Не знаю, как этого можно не видеть.
Игра актеров в этом фильме - абсолютно деревянная (даже у таких классных, как Жарков и Васильева).
Музыка - единственное, что не вызывает претензий (хотя сегодня, на следующий день после просмотра, я ее уже не помню - а это показатель...).
Атмосфера - клинический маразм - не знаю уж, что тут может нравиться.
В Иване Васильевиче, кстати, все логично до мельчайших деталей. Одно дело, когда фильм строится на фантастической предпосылке, и совсем другое - когда "нескладушки-неладушки"...
Все, ладно, нравится - хоть обсмотрись, мне-то что.
Плохо быть по пояс деревянным, особенно сверху
не понравился фильм - напиши почему, а не обвиняй других.
Тупым петеушникам не знаю,не знаком, а вот людям имеющим вкус,
которые действитльно понимают кино,очень даже. На премьере в Пушкинском,зал был забит кинематографической тусовкой, хохот
стоял нереальный.Хотя может они тоже сверху деревянные.
Фильм - замечательный!
Я думаю, вы уходили в одиночестве.
Почти все дискутирущие, с обоих сторон - незарегистрированны.
Всё ИМХО
Особо рекомендую задержаться на титрах и послушать тренировки М. Мэдсона в произношении фразы "пошёл в ж..у" (извинитеjavascript:{addtg("","","","")}), это ТАКАЯ хохма...
Мужик который...Извините..С женским лицом..И еще без вкуса...
И еще ТАК сложен нереально..И еще считать УМЕЕТ...Офигеть...
А фильм хороший, только... для настоящих мужчин.
Так, это уже третье предупреждение в этом топике - удалить все что-ли? ну почему вы не можете высказать мнение о фильме не трогая других, а? нравится ему аватара - это его право. Ясно, господа ГОСТИ?
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