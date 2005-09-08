Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мужской сезон: Бархатная революция

Мужской сезон: Бархатная революция

Law of Corruption 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм, действие которого происходит в обоих полушариях земного шара при участии президентов, боссов наркокартелей, агентов госбезопасности и могущественных секретных организаций, начинается с шокирующей, но вполне домашней разборки. Рядовой наркобарон при помощи клюшки для гольфа воспитывает своего подручного, вся вина которого заключается в том, что его мобильный телефон изъял, причем незаконно, один не в меру трудолюбивый агент госбезопасности. Осознавая несоизмеримость наказания и степени своей вины, изуродованный гангстер первым из героев фильма задается вопросом: что мы знаем о мире, в котором живем? Но поразмышлять об этом ему уже не придется. Искать ответ на этот вопрос невольно придется тому самому агенту, который покусился на чужую собственность, не особенно задумываясь о том, что мобильный телефон может быть опасней атомной бомбы. Скорость последующих событий не уступает их увлекательности. Шифры, разгадки, преследования, новые трупы... Тайна нешуточная: раскрытие ее порушит все представления современного человека о том, для чего может делаться международная политика.

Мужской сезон: Бархатная революция - трейлер
Мужской сезон: Бархатная революция  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2005
Премьера в мире 8 сентября 2005
Дата выхода
15 сентября 2005 Россия 16+
8 сентября 2005 Беларусь
8 сентября 2005 Казахстан
11 ноября 2005 США
8 сентября 2005 Украина
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $6 630 285
Производство Роспофильм, Step by Step Film Production
Другие названия
Muzhskoy sezon. Barkhatnaya revolyutsiya, Velvet Revolution, Law of Corruption, Az orosz kapcsolat, Bársonyos forradalom, Brigada especial de narcóticos, Męski sezon. Aksamitna rewolucja, Muzhskoy sezon, Plokamia tou eglimatos, Samta revolūcija, Мужской сезон: Бархатная революция, Мъжки сезон: Нежна революция
Режиссер
Олег Степченко
Олег Степченко
В ролях
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Арнис Лицитис
Арнис Лицитис
Роман Радов
Роман Радов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мужской сезон: Бархатная революция
Рейнджер из атомной зоны 5.0
Рейнджер из атомной зоны (1999)
Сматывай удочки 5.6
Сматывай удочки (2004)
Дикая 6.0
Дикая (2022)
Вий 3D 5.5
Вий 3D (2014)
9 рота 7.4
9 рота (2005)
Иди и смотри 8.1
Иди и смотри (1985)
Агония 7.0
Агония (1981)
6.9
Похождения зубного врача (1965)
Позывной «Барон» 5.6
Позывной «Барон» (2022)
Волны 5.3
Волны (2022)
Молодой 4.4
Молодой (2017)
Бой с тенью 3: Последний раунд 6.5
Бой с тенью 3: Последний раунд (2011)
Фильм находится в подборках
Фильмы про месть Фильмы про месть
Фильмы про похищение Фильмы про похищение
Лучшие шпионские фильмы Лучшие шпионские фильмы
Фильмы про мафию Фильмы про мафию
Фильмы про агентов Фильмы про агентов

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 20 голосов
3.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3674 В жанре «криминал»  259 В жанре «драма»  1284 В жанре «боевик»  774 В фильмах России  656
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Фильм про пропаганду наркозависимости - это круто, надо пойтиЦитата (Comon, 09/09/2005 - 13:16:34):конец фильма просто добил: минуты три просто… Читать дальше…
Влад 2 апреля 2015, 12:51
Первые пять минут идут титры, дальше М. Медсен еще 3 мин.
Если человек засыпает на 5 мин....!! Я не знаю. Этот фильм, это визуальная агрессия,… Читать дальше…
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
Мужской сезон: Бархатная революция - трейлер
Мужской сезон: Бархатная революция Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше