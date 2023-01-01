Версия полковника Зорина, 1978

Ювелирный салон «Изумруд» становится местом крупного грабежа, совершенного профессионалами среди белого дня. Под видом простых грузчиков злоумышленники сумели проникнуть в закрытый магазин во время обеденного перерыва. Через несколько дней на берегу лесного озера находят мертвое тело. Среди вещей погибшего сотрудники милиции обнаруживают один из похищенных перстней и автобусный билет. В срочном порядке из отпуска вызывается самый опытный следователь отделения, полковник Иван Сергеевич Зорин. Несмотря на явный почерк налетчиков, Зорин решает первым делом опросить всех сотрудников магазина. Вопреки инструкции, начальник салона не включил сигнализацию на время обеденного перерыва. Ко всему прочему, местный часовщик взял отпуск на следующий день после ограбления. Следователь понимает, что в деле стопроцентно замешан один из служащих.