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Микеланджело Антониони
Michelangelo Antonioni
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Микеланджело Антониони
Микеланджело Антониони
Michelangelo Antonioni
Дата рождения
29 сентября 1912
Возраст
94 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
30 июля 2007
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Феррара, Италия
Биография Микеланджело Антониони
Родился 29 сентября 1912 года. Феррара, Италия.
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Популярные фильмы
8.1
Ночь
(1961)
7.5
Профессия: репортер
(1975)
7.5
Приключение
(1960)
Фильмография Микеланджело Антониони
5.8
Эрос
Eros
драма
2004, США / Италия / Китай / Франция / Люксембург / Великобритания
6.8
За облаками
Par - delа les nuages / Al di là delle nuvole
мелодрама
1995, Франция / Италия / Германия
5.5
Идентификация женщины
Identificazione Di Una Donna
мелодрама, драма
1982, Италия / Франция
6.6
Комната 666
Chambre 666
документальный
1982, Германия / Франция
6.3
Тайна Обервальда
Il mistero di Oberwald
драма, мелодрама
1981, Италия / ФРГ
7.5
Профессия: репортер
Professione: reporter / The passenger
драма
1975, Италия / Испания / Франция
6.8
Забриски Пойнт
Zabriskie Рoint
драма
1970, США
7.2
Фотоувеличение
Blowup
драма, мистика, триллер
1966, Великобритания / Италия
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