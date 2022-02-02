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Микеланджело Антониони
Микеланджело Антониони
Michelangelo Antonioni
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Микеланджело Антониони
Michelangelo Antonioni
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Дата рождения
29 сентября 1912
Возраст
94 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
30 июля 2007
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Микеланджело Антониони
Родился 29 сентября 1912 года. Феррара, Италия.
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Фильмография Микеланджело Антониони
Эрос
драма
2004, США / Италия / Китай / Франция / Люксембург / Великобритания
5.0
За облаками
мелодрама
1995, Франция / Италия / Германия
7.0
Идентификация женщины
мелодрама, драма
1982, Италия / Франция
4.0
Тайна Обервальда
драма, мелодрама
1981, Италия / ФРГ
6.0
Профессия: репортер
драма
1975, Италия / Испания / Франция
7.0
Фотоувеличение
драма, мистика, триллер
1966, Великобритания / Италия
7.0
Красная пустыня
драма
1964, Италия / Франция
6.0
Затмение
драма
1962, Франция / Италия
6.0
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Ей было 90 лет.
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2 февраля 2022 15:23
Сценарий нереализованного проекта Микеланджело Антониони наконец превратится в фильм
Великий режиссер планировал снять его после «Забриски Пойнт».
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3 марта 2021 15:26
«Микеланджело Антониони. Кино отчуждения»: фильмы легендарного режиссера возвращаются на большие экраны
15-18 февраля 2018 года «Иноекино» при поддержке «Искусства кино» покажет на больших экранах тетралогию об одиночестве Микеланджело Антониони. Показы фильмов
Написать
30 января 2018 00:09
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