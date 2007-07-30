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Микеланджело Антониони
Микеланджело Антониони Michelangelo Antonioni
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Микеланджело Антониони

Michelangelo Antonioni

Дата рождения
29 сентября 1912
Возраст
94 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
30 июля 2007
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Феррара, Италия

Биография Микеланджело Антониони

Родился 29 сентября 1912 года. Феррара, Италия.

Популярные фильмы

Ночь 8.1
Ночь (1961)
Профессия: репортер 7.5
Профессия: репортер (1975)
Приключение 7.5
Приключение (1960)

Фильмография Микеланджело Антониони

Эрос 5.8
Эрос Eros
драма 2004, США / Италия / Китай / Франция / Люксембург / Великобритания
За облаками 6.8
За облаками Par - delа les nuages / Al di là delle nuvole
мелодрама 1995, Франция / Италия / Германия
Идентификация женщины 5.5
Идентификация женщины Identificazione Di Una Donna
мелодрама, драма 1982, Италия / Франция
Комната 666 6.6
Комната 666 Chambre 666
документальный 1982, Германия / Франция
Тайна Обервальда 6.3
Тайна Обервальда Il mistero di Oberwald
драма, мелодрама 1981, Италия / ФРГ
Профессия: репортер 7.5
Профессия: репортер Professione: reporter / The passenger
драма 1975, Италия / Испания / Франция
Забриски Пойнт 6.8
Забриски Пойнт Zabriskie Рoint
драма 1970, США
Фотоувеличение 7.2
Фотоувеличение Blowup
драма, мистика, триллер 1966, Великобритания / Италия
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