Мартин Клунес
Martin Clunes
Мартин Клунес
Martin Clunes
Дата рождения
28 ноября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Уимблдон, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
8.3
Доктор Мартин
(2004)
7.5
Место на метле
(2012)
7.3
Ярмарка тщеславия
(2018)
Фильмография Мартин Клунес
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Год
Все
2025
2018
2012
2004
2000
1998
1990
Все
8
Фильмы
6
Сериалы
2
Актер
8
6.7
Грозовой перевал
Wuthering Heights
драма, мелодрама
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
Материнская гордость
Mother's Pride
комедия
2025, Великобритания
7.3
Ярмарка тщеславия
драма
2018, Великобритания/США
7.5
Место на метле
Room on the Broom
анимация, комедия, семейный
2012, Великобритания
8.3
Доктор Мартин
драма, комедия
2004, Великобритания
7.1
Спасите Грейс!
Saving grace
криминал, комедия
2000, Великобритания
7.2
Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love
комедия, мелодрама, драма
1998, США / Великобритания
6.5
Русский отдел
The Russia House
триллер
1990, США
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
