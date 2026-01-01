Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марти Великолепный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Потому что я так хочу Награды и номинации фильма Потому что я так хочу

Награды и номинации фильма Потому что я так хочу 2007

Золотая малина 2008 Золотая малина 2008
Худшая женская роль
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Если скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот 7 фантастических фильмов, которые пылятся на полке и ждут вас
Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики
Гречка, бесплатные обеды и тяжелый труд: что в «Девчатах» понимают только те, кто жил в СССР (зумеры точно не в теме)
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
Пиво, водка и коньяк, в бане вышел кавардак: во сколько Лукашину обошлась пьянка в «Сандунах» - потерял счет деньгам
От «Места встречи» до «Невского»: сможете по кадрам узнать 6 фильмов и сериалов о сотрудниках правопорядка? (тест)
«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?
Лишь истинные знатоки старых боевиков заметили: «Суперсемейка» воспроизвела легендарный эпизод 90-х буквально один в один
Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше