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Гэбриел Махт
Гэбриел Махт
Gabriel Macht
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Гэбриел Махт
Gabriel Macht
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Дата рождения
22 января 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Гэбриел Махт
Родился 22 января, 1972 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Гэбриел Махт
Любовь и другие лекарства
мелодрама, комедия
2010, США
7.0
Любовная лихорадка
драма
2004, США
7.0
В тылу врага
военный, боевик, драма
2001, США
6.0
Американские герои
вестерн, боевик
2001, США
6.0
Плохая компания
боевик, триллер
2001, Чехия
6.0
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