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Похищение Похищение
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Captivity Похищение 2006 / США / Россия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Похищение»

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Наша рецензия

«“Пила”! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!..» – примерно так можно было бы передать вкратце смысл фильма «Похищение». Почему «Пила» – чуть ниже; пока же упомянем о том, почему «русского». Дело в том, что американский триллер «Похищение» снимался на «Мосфильме» на деньги преимущественно российских продюсеров, вследствие чего фильм и значится как «a Russian-American co-production» (Russian, заметьте, на первом месте). Что в Канаде, Чехии и Венгрии (а иногда даже в Словакии и…

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Queen Julia от 19/09/2011 - 08:35:21


ты целуй его везде, 18ть ему уже (c) ✊

ps если на фильм кабачка я допускаю сходить, тк от роли линзованного кровососа он понемногу отъезжает...ну хотя бы пыжится во всю...то для того, чтобы вылезти из ранга однодневки подобно пачке балбесов из другого сериала молодежной направленности "Потного гарри" лотнеру еще {как завещал один дедушка} надо жениться и жениться и жениться и тд...

✊ или у него {у дедушки} там учиться было? учиться, я думаю, не поможет ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 19/09/2011 - 20:01:17):

Где тут 10 баллов ставить?! Отдаю данному пользователю за исключительное чувство вкуса к кино! А точнее к его магистрам - актерам. ✊

____________

Относительно фильма трейлер меня не впечатлил абсолютно, напомнило Ультиматум Борна такого низкого низкого ...

Вообще фильм напоминающий о себе работы других режиссеров - (огромный минус) в копилку его создатедателям.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (juliakatran, 24/09/2011 - 10:42:01):Фильм рассчитан на всех любительниц/любителей тела Тэйлора Лотнера



Хммм... ну тела там как такового и не было ✊ ... а сам фильм реально детский а ля дети шпионов, скажем так подросшие дети... ну это и понятно главному герою то оказывается в реальности 19 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Меня сюжет не напрягал-принял,не глядя,условности таких фильмов и не придирался к пустякам ✊ .Раздражала,уже не в первый раз,дешёвая политкорректность,всё чаще и чаще забредающая в американские фильмы.Какие,к чёрту,сербы?Это же классические каменнолицие русские✊ .

Просто достала эта маскировка реальных врагов Америки!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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