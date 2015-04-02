«“Пила”! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!..» – примерно так можно было бы передать вкратце смысл фильма «Похищение». Почему «Пила» – чуть ниже; пока же упомянем о том, почему «русского». Дело в том, что американский триллер «Похищение» снимался на «Мосфильме» на деньги преимущественно российских продюсеров, вследствие чего фильм и значится как «a Russian-American co-production» (Russian, заметьте, на первом месте). Что в Канаде, Чехии и Венгрии (а иногда даже в Словакии и…
ты целуй его везде, 18ть ему уже (c) ✊
ps если на фильм кабачка я допускаю сходить, тк от роли линзованного кровососа он понемногу отъезжает...ну хотя бы пыжится во всю...то для того, чтобы вылезти из ранга однодневки подобно пачке балбесов из другого сериала молодежной направленности "Потного гарри" лотнеру еще {как завещал один дедушка} надо жениться и жениться и жениться и тд...
✊ или у него {у дедушки} там учиться было? учиться, я думаю, не поможет ✊
Где тут 10 баллов ставить?! Отдаю данному пользователю за исключительное чувство вкуса к кино! А точнее к его магистрам - актерам. ✊
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Относительно фильма трейлер меня не впечатлил абсолютно, напомнило Ультиматум Борна такого низкого низкого ...
Вообще фильм напоминающий о себе работы других режиссеров - (огромный минус) в копилку его создатедателям.✊
Хммм... ну тела там как такового и не было ✊ ... а сам фильм реально детский а ля дети шпионов, скажем так подросшие дети... ну это и понятно главному герою то оказывается в реальности 19 ✊
Просто достала эта маскировка реальных врагов Америки!✊
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