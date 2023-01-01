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Похищение Похищение
Киноафиша Фильмы Похищение Похищение, 2006: актеры и роли
Captivity Похищение 2006 / США / Россия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Похищение, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Жоффе
В ролях
Элиша Катберт Элиша Катберт Elisha Cuthbert Дэниэл Гиллис Дэниэл Гиллис Daniel Gillies Прюитт Тэйлор Винс Прюитт Тэйлор Винс Pruitt Taylor Vince Лэз Алонсо Laz Alonso Майкл Харни Michael Harney Оливия Негрон Olivia Negron Криста Олсон Chrysta Olson Екатерина Редникова Екатерина Редникова
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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