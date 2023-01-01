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Похищение
Похищение, 2006: актеры и роли
Captivity
Похищение
2006 / США / Россия
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Похищение, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Жоффе
В ролях
Элиша Катберт
Elisha Cuthbert
Дэниэл Гиллис
Daniel Gillies
Прюитт Тэйлор Винс
Pruitt Taylor Vince
Лэз Алонсо
Laz Alonso
Майкл Харни
Michael Harney
Оливия Негрон
Olivia Negron
Криста Олсон
Chrysta Olson
Екатерина Редникова
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
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