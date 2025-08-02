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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1947

Рейтинг фильмов 1947 года

Черный нарцисс 8.0
1 Черный нарцисс
драма 1947, Великобритания
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Золушка 7.9
2 Золушка
сказка, семейный 1947, СССР
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Конек-Горбунок 7.8
3 Конек-Горбунок
анимация 1947, СССР
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Поцелуй смерти 7.7
4 Поцелуй смерти
криминал, драма, нуар 1947, США
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Холостяк и девчонка 7.7
5 Холостяк и девчонка
комедия, мелодрама 1947, США
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Весна 7.4
6 Весна
комедия, мюзикл 1947, СССР
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Первая перчатка 7.3
7 Первая перчатка
комедия, мюзикл, мелодрама 1947, СССР
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Русский вопрос 6.6
8 Русский вопрос
драма 1947, СССР
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