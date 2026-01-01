Оповещения от Киноафиши
Александр Румнев Aleksandr Rumnyov
Киноафиша Персоны Александр Румнев

Александр Румнев

Aleksandr Rumnyov

Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр

Популярные фильмы

Золушка 7.8
Золушка (1947)
Царевна-лягушка 7.7
Царевна-лягушка (1954)
Во имя Родины 6.9
Во имя Родины (1943)

Фильмография Александр Румнев

Жанр
Год
Царевна-лягушка 7.7
Царевна-лягушка Tsarevna-lyagushka
короткометражный, анимация 1954, СССР
Золушка 7.8
Золушка Zolushka
сказка, семейный 1947, СССР
Смотреть трейлер
Во имя Родины 6.9
Во имя Родины Vo imya Rodiny
драма 1943, СССР
