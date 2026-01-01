Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Румнев
Aleksandr Rumnyov
Персоны
Персоны
Александр Румнев
Александр Румнев
Aleksandr Rumnyov
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Золушка
(1947)
7.7
Царевна-лягушка
(1954)
6.9
Во имя Родины
(1943)
Фильмография Александр Румнев
3
7.7
Царевна-лягушка
Tsarevna-lyagushka
короткометражный, анимация
1954, СССР
7.8
Золушка
Zolushka
сказка, семейный
1947, СССР
Смотреть трейлер
6.9
Во имя Родины
Vo imya Rodiny
драма
1943, СССР
