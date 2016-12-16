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Алексей Консовский
Алексей Консовский
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Алексей Консовский
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Дата рождения
28 января 1912
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
20 июля 1991
Карьера
Актер
Биография Алексея Консовского
Родился 28 января 1912 года. Москва, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Алексея Консовского
Сказ о Евпатии Коловрате
анимация
1985, СССР
7.0
Терехина таратайка
анимация
1985, СССР
6.0
Горе – не беда
анимация, короткометражный
1983, СССР
7.0
Мир в зеркальце
мелодрама
1979, СССР
0.0
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
анимация, короткометражный
1978, СССР
7.0
Стойкий оловянный солдатик
анимация, короткометражный
1976, СССР
7.0
Странная миссис Сэвидж
мелодрама
1975, СССР
7.0
Черная курица
детский
1975, СССР
6.0
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Показ отреставрированной версии фильма «Золушка» в киноцентре «Родина»
3 января в 15:20 в киноцентре «Родина» пройдёт показ фильма «Золушка» Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро. Мероприятие организовано журналом «Сеанс», проектом
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16 декабря 2016 15:43
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