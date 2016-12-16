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Надежда Кошеверова
Надежда Кошеверова
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Надежда Кошеверова
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Дата рождения
23 сентября 1902
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
22 февраля 1990
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Надежды Кошеверовой
Родилась 23 сентября 1902 года. Санкт-Петербург, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Надежды Кошеверовой
Сказка про влюбленного маляра
детский, фэнтези, семейный
1987, СССР
6.0
И вот пришел Бумбо
семейный
1984, СССР
0.0
Ослиная шкура
фэнтези, мелодрама, комедия, семейный
1982, СССР
6.0
Соловей
мюзикл, семейный
1979, СССР
7.0
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
семейный, сказка, детский
1977, СССР
7.0
Царевич Проша
детский
1974, СССР
6.0
Тень
фэнтези, драма, мелодрама, комедия
1971, СССР
7.0
Старая, старая сказка
семейный, сказка
1968, СССР
8.0
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Показ отреставрированной версии фильма «Золушка» в киноцентре «Родина»
3 января в 15:20 в киноцентре «Родина» пройдёт показ фильма «Золушка» Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро. Мероприятие организовано журналом «Сеанс», проектом
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16 декабря 2016 15:43
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