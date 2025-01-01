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Виктор Михайлов
Виктор Михайлов Viktor Mikhaylov
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Виктор Михайлов

Viktor Mikhaylov

Дата рождения
4 июля 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия

Популярные фильмы

Посетитель музея 7.3
Посетитель музея (1989)
Письма мертвого человека 7.2
Письма мертвого человека (1986)
Гадкие лебеди 6.9
Гадкие лебеди (2006)

Фильмография Виктор Михайлов

Жанр
Год
Все 9 Фильмы 9 Актер 9
Гадкие лебеди 6.9
Гадкие лебеди Gadkie lebedi
драма, триллер 2006, Россия / Франция
Прямохождение 6.1
Прямохождение Bipedalism
драма, фантастика 2004, Россия
Русская симфония 6.4
Русская симфония Russian Symphony
комедия 1994, Россия
Курочка Ряба 6.7
Курочка Ряба Kurochka Ryaba
комедия 1994, Россия / Франция
5.4
Я свободен, я ничей Ya svoboden, ya nichey
мелодрама 1994, Россия
Посетитель музея 7.3
Посетитель музея Posetitel muzeya
драма, фантастика 1989, СССР / Германия / Швейцария
Необыкновенные приключения Карика и Вали 5.5
Необыкновенные приключения Карика и Вали Neobyknovennyye priklyucheniya Karika i Vali
сказка, семейный 1987, СССР
Письма мертвого человека 7.3
Письма мертвого человека Pisma myortvogo cheloveka
драма, фантастика 1986, СССР
Скорость 6.3
Скорость Skorost
драма 1983, СССР
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