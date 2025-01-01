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Фильмография
Виктор Михайлов
Viktor Mikhaylov
Киноафиша
Персоны
Виктор Михайлов
Виктор Михайлов
Viktor Mikhaylov
Дата рождения
4 июля 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Популярные фильмы
7.3
Посетитель музея
(1989)
7.2
Письма мертвого человека
(1986)
6.9
Гадкие лебеди
(2006)
Фильмография Виктор Михайлов
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Сказка
Триллер
Фантастика
Год
Все
2006
2004
1994
1989
1987
1986
1983
Все
9
Фильмы
9
Актер
9
6.9
Гадкие лебеди
Gadkie lebedi
драма, триллер
2006, Россия / Франция
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6.1
Прямохождение
Bipedalism
драма, фантастика
2004, Россия
6.4
Русская симфония
Russian Symphony
комедия
1994, Россия
6.7
Курочка Ряба
Kurochka Ryaba
комедия
1994, Россия / Франция
5.4
Я свободен, я ничей
Ya svoboden, ya nichey
мелодрама
1994, Россия
7.3
Посетитель музея
Posetitel muzeya
драма, фантастика
1989, СССР / Германия / Швейцария
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5.5
Необыкновенные приключения Карика и Вали
Neobyknovennyye priklyucheniya Karika i Vali
сказка, семейный
1987, СССР
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7.3
Письма мертвого человека
Pisma myortvogo cheloveka
драма, фантастика
1986, СССР
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6.3
Скорость
Skorost
драма
1983, СССР
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
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Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
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