6.3 IMDb Rating: 6.2
4 posters
Destroyer 18+
Destroyer - trailer
Destroyer  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2018
Online premiere 25 December 2018
World premiere 31 August 2018
Release date
14 March 2019 Russia Вольга 18+
16 January 2019 Australia
14 March 2019 Belarus
17 January 2019 Brazil
3 January 2019 Denmark
1 March 2019 Estonia
22 February 2019 Finland
20 February 2019 France
14 March 2019 Germany
25 January 2019 Great Britain
3 January 2019 Greece
3 January 2019 Hungary
14 March 2019 Kazakhstan
22 February 2019 Lithuania
14 March 2019 Netherlands
25 January 2019 Romania
19 September 2019 South Korea
22 February 2019 Spain
29 March 2019 Taiwan
15 February 2019 Turkey
14 March 2019 Ukraine
14 March 2019 Uzbekistan
MPAA R
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $5,580,940
Production Annapurna Pictures, 30WEST, Automatik Entertainment
Also known as
Destroyer, Destrucción, Capcana, Destroyer: Ajuste de Contas, Destroyer. Una mujer herida, Destruction, Harsanit, Hävitaja, Kẻ Phá Hủy, Kersto kelias, Laiks atmaksai, Ničitelka, Ničiteľka, Niszczycielka, O Peso do Passado, Pusztító, Uništiteljka, Καταστροφέας, Время возмездия, Уништитељка, Унищожителка, Час відплати, ストレイ・ドッグ, 毀滅者
Director
Karyn Kusama
Karyn Kusama
Cast
Sebastian Stan
Sebastian Stan
Scoot McNairy
Scoot McNairy
Toby Kebbell
Toby Kebbell
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Tatiana Maslany
Tatiana Maslany
Cast and Crew
Film Reviews

Виктория Ли 18 March 2019, 10:34
это самое стремное кино , я 2 часа умирала в этом зале ... не тратьте свое драгоценное время и деньги на этот фильм ,он такой нудный и скучный … Read more…
rafik.ivanov.85 15 March 2019, 16:59
Вышел мин через 30 из зала , скучный и затянутый фильм .
Destroyer - trailer
Destroyer Trailer
Destroyer - second trailer in russian
Destroyer Second trailer in russian
Listen to the
soundtrack Destroyer
