Green Book

, 2018
Green Book
USA / Drama / 18+
Trailers
Cast

Linda Cardellini
Viggo Mortensen
Mahershala Ali
P.J. Byrne
Joe Cortese
Sebastian Maniscalco
Director Peter Farrelly
Writer Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly
Composer Kris Bowers
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2018
Online premiere 23 April 2019
World premiere 11 September 2018
Release date
24 January 2019 Russia Капелла Фильм 16+
14 February 2019 Argentina
24 January 2019 Australia
1 February 2019 Austria
30 January 2019 Belgium
31 December 2018 Brazil
15 March 2019 Bulgaria
21 November 2018 Canada
14 February 2019 Chile
1 March 2019 China
14 February 2019 Colombia
14 February 2019 Croatia
7 March 2019 Czechia
21 February 2019 Denmark
11 January 2019 Estonia
18 January 2019 Finland
23 January 2019 France
24 January 2019 Georgia
31 January 2019 Germany
30 January 2019 Great Britain
3 January 2019 Greece Κ-12
31 January 2019 Hong Kong
21 February 2019 Hungary
23 November 2018 India
30 January 2019 Indonesia
30 January 2019 Ireland
24 January 2019 Israel
31 January 2019 Italy
1 March 2019 Japan
24 January 2019 Kazakhstan
6 December 2018 Kuwait
25 January 2019 Latvia
6 December 2018 Lebanon
11 January 2019 Lithuania
8 February 2019 Mexico
31 January 2019 Netherlands
24 January 2019 New Zealand
1 February 2019 Norway
7 February 2019 Peru
6 February 2019 Philippines
8 February 2019 Poland
24 January 2019 Portugal
1 March 2019 Romania
24 January 2019 Singapore
7 March 2019 Slovakia
31 January 2019 Slovenia
9 January 2019 South Korea
1 February 2019 Spain
21 December 2018 Sweden
1 February 2019 Switzerland 12
25 January 2019 Taiwan
30 November 2018 Turkey
6 December 2018 UAE
21 November 2018 USA
24 January 2019 Ukraine
31 January 2019 Uruguay
8 February 2019 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $321,752,656
Production Participant, Dreamworks Pictures, Innisfree Pictures
Also known as
Green Book, Green Book. Una amistad sin fronteras, Zelena knjiga, Green Book: Eine besondere Freundschaft, Green Book: Una amistad sin fronteras, Libri i gjelbërt, Zelená kniha, Зелена книга, Зеленая книга, Cẩm Nang Xanh, Ceļvedis, Eine besondere Freundschaft, Green Book - Um Guia Para a Vida, Green Book : Sur les routes du sud, Green Book: O Guia, Green Book: O prietenie pe viață, Ha'Seffer ha'Yarrock, Le livre de Green, Mtsvane Tsigni, Roheline raamat, To prasino vivlio, Una amistad sin fronteras, Yashil kitob, Yaşıl kitab, Yeşil Rehber, Žalioji knyga, Zelena knjiga: Vodič za život, Zöld könyv, Zöld könyv: Útmutató az élethez, Το πράσινο βιβλίο, Жасыл кітап, Зелена књига, Зелената книга, Зялёная кніга, 그린 북, グリーンブック, 幸福綠皮書, 綠簿旅友, 绿皮书

Film rating

8.4
Rate 361 votes
8.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  73 In the Drama genre  27 In films of USA  47 In films of 2018  2

Green Book - trailer in russian
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

