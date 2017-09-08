Menu
Russian
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 7.5
I, Tonya

I, Tonya

I, Tonya 18+
Synopsis

Competitive ice skater Tonya Harding rises among the ranks at the U.S. Figure Skating Championships, but her future in the sport is thrown into doubt when her ex-husband intervenes.
I, Tonya - trailer
I, Tonya  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2017
Online premiere 12 November 2017
World premiere 8 September 2017
Release date
1 February 2018 Russia Капелла Фильм 18+
8 March 2018 Argentina
25 January 2018 Australia
23 March 2018 Austria
1 February 2018 Belarus
21 February 2018 Belgium
15 February 2018 Brazil
5 January 2018 Canada
8 March 2018 Chile
15 February 2018 Colombia
18 January 2018 Croatia
1 March 2018 Czechia
25 January 2018 Denmark
20 April 2018 Ecuador
7 March 2018 Egypt
26 January 2018 Estonia
9 March 2018 Finland
21 February 2018 France
22 March 2018 Germany
23 February 2018 Great Britain
25 January 2018 Greece
18 January 2018 Hong Kong
1 February 2018 Hungary
23 February 2018 Ireland 15A
8 February 2018 Israel
29 March 2018 Italy
4 May 2018 Japan R18+
1 February 2018 Kazakhstan
1 March 2018 Kuwait
8 December 2017 Latvia
7 December 2017 Lebanon
26 January 2018 Lithuania
18 January 2018 Macao D
23 February 2018 Mexico
22 February 2018 Netherlands
25 January 2018 New Zealand
2 February 2018 Norway
22 March 2018 Peru
7 February 2018 Philippines
2 March 2018 Poland
22 February 2018 Portugal
30 March 2018 Romania
1 February 2018 Singapore
8 March 2018 South Korea
23 February 2018 Spain
16 March 2018 Sweden
29 March 2018 Switzerland 14
26 January 2018 Taiwan
8 February 2018 Thailand
16 February 2018 Turkey
19 January 2018 USA
14 December 2017 Ukraine
22 March 2018 Uruguay
MPAA R
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $53,939,297
Production AI-Film, Clubhouse Pictures (II), Georgia Film, Music & Digital Entertainment Office
Also known as
I, Tonya, Yo, Tonya, Eu, Tonya, Ja, Tonya, Moi, Tonya, Tonya, Yo soy Tonya, Тоня против всех, Anni, Tonya, Aš esu Tonia, Ben, Tonya, Ego, i Tonia, Én, Tonya, Es, Tonija, Eu Tonya, Ja, Tonja, Já, Tonya, Jaz, Tonya, Jestem najlepsza. Ja, Tonya, Jo, Tonya, Men, Tonya, Mina, Tonya, Tôi Là Tonya, Εγώ, η Τόνια, Аз, Тоня, Я, Тоня, アイ，トーニャ　史上最大のスキャンダル, 我，花样女王, 老娘叫譚雅
Director
Craig Gillespie
Craig Gillespie
Cast
Margot Robbie
Margot Robbie
Sebastian Stan
Sebastian Stan
Mckenna Grace
Mckenna Grace
Allison Janney
Allison Janney
Bojana Novakovic
Bojana Novakovic
Cast and Crew
Film rating

7.1
43 votes
7.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1599
Film Reviews

elisyaaan 2 February 2018, 16:54
Я посетила пресс-показ фильма «Тоня против всех», который организовал Федеральный портал kinoafisha.info.

Фильм у всех на слуху, уже номинирован… Read more…
Наталья Успешная 2 February 2018, 15:11
Фильм "Тоня против всех" основан на реальных событиях, а точнее на реальной жизни американской фигуристки Тони Хардинг. И это была сложная… Read more…
Goofs

Several vehicles built after 2000 are visible driving around in the background of many scenes.

Quotes
Tonya Harding There's no such thing as truth. It's bullshit. Everyone has their own truth, and life just does whatever the fuck it wants.
Film Trailers All trailers
I, Tonya - trailer
I, Tonya Trailer
I, Tonya - trailer in russian
I, Tonya Trailer in russian
Listen to the
soundtrack I, Tonya
Stills
