Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2017
Online premiere
28 June 2019
World premiere
8 September 2017
Release date
|1 February 2018
|Russia
| Экспонента
|16+
|24 May 2018
|Argentina
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|29 June 2018
|Austria
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|5 April 2018
|France
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|12
|5 April 2018
|Germany
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|2 February 2018
|Ireland
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|2 February 2018
|Sweden
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|15 February 2018
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$79,451
Production
B-Reel Films, Dancing Camel Films, Deutscher Filmförderfonds (DFFF)
Also known as
Euphoria, Euforia, Eufória, Ευφορία, Ейфорія, Эйфория, 姉と過ごした最後の夏