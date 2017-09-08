Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Euphoria
6.0
Euphoria - Trailer
Kinoafisha Films Euphoria
6.0

Euphoria

, 2017
Euphoria
Germany / Drama / 18+
Trailers
Poster of Euphoria
6.0
Euphoria - Trailer
Euphoria  Trailer

Synopsis

Sisters in conflict travelling through Europe toward a mystery destination.

Cast

Alicia Vikander
Alicia Vikander
Ines
Eva Green
Eva Green
Emilie
Charlotte Rampling
Charlotte Rampling
Marina
Charles Dance
Charles Dance
Mr. Daren
Mark Stanley
Mark Stanley
Brian
Adrian Lester
Adrian Lester
Aron
Charlotte Rampling
Marina
Eveline Hall
Naked Woman
August Zirner
Frank
Christiane Blumhoff
Female Guest
Steffen Jung
Chauffeur
Daron Yates
Receptionist
Director Lisa Langseth
Writer Lisa Langseth
Composer Lisa Montan
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2017
Online premiere 28 June 2019
World premiere 8 September 2017
Release date
1 February 2018 Russia Экспонента 16+
24 May 2018 Argentina
29 June 2018 Austria
5 April 2018 France 12
5 April 2018 Germany
2 February 2018 Ireland
2 February 2018 Sweden
15 February 2018 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $79,451
Production B-Reel Films, Dancing Camel Films, Deutscher Filmförderfonds (DFFF)
Also known as
Euphoria, Euforia, Eufória, Ευφορία, Ейфорія, Эйфория, 姉と過ごした最後の夏

Film rating

6.0
Rate 12 votes
5.7 IMDb
Updated 22 July 2026

Film Trailers

All trailers
Euphoria - Trailer
Euphoria Trailer
Euphoria - Dubbed trailer
Euphoria Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Euphoria

Hotel
Hotel Drama
2013, Sweden / Denmark
6.0
Pure
Pure Drama
2009, Sweden
7.0
Womb
Womb Drama
2010, Germany / France / Hungary
6.0
Cracks
Cracks Drama
2009, Great Britain / Ireland
6.0
Testament of Youth
Testament of Youth War, Drama, Biography
2014, Great Britain
7.0
Submergence
Submergence Thriller, Drama, Romantic
2017, USA
5.0
The Glorias
The Glorias Drama, Biography
2019, USA
5.0
Franklyn
Franklyn Thriller, Romantic, Sci-Fi, Drama
2008, Great Britain / France
6.0
Proxima
Proxima Action, Drama
2019, France
6.0
Based on a True Story
Based on a True Story Thriller, Drama
2017, Canada / Belgium
5.0
The Wolf Hour
The Wolf Hour Thriller, Drama, Detective
2019, USA
4.0
Earthquake Bird
Earthquake Bird Crime, Drama, Mystery
2019, Japan / USA
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more