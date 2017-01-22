Menu
Рейтинги
8.1 IMDb Rating: 7.8
Rate
Call Me by Your Name

Call Me by Your Name

Call Me by Your Name 18+
Call Me by Your Name - trailer
Call Me by Your Name  trailer
Country Italy / France / Brazil / USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2017
Online premiere 25 October 2017
World premiere 22 January 2017
Release date
20 October 2017 Russia CoolConnections 18+
26 December 2017 Australia
2 March 2018 Austria 12
18 January 2018 Brazil
22 March 2018 Czechia 15+
1 February 2018 Denmark
19 January 2018 Estonia
26 January 2018 Finland
28 February 2018 France
1 March 2018 Germany 12
27 October 2017 Great Britain
8 February 2018 Greece
1 March 2018 Hong Kong
8 February 2018 Hungary
19 January 2018 Indonesia 17+
27 October 2017 Ireland
25 January 2018 Israel
25 January 2018 Italy
27 April 2018 Japan PG12
1 October 2017 Mexico
24 May 2025 Moldova N 16
11 January 2018 Netherlands
18 January 2018 Portugal
9 February 2018 Romania
1 February 2018 Slovakia
23 February 2018 South Africa
22 March 2018 South Korea
26 January 2018 Spain
22 December 2017 Sweden
23 February 2018 Turkey
19 January 2018 USA
MPAA R
Budget €4,000,000
Worldwide Gross $68,928,176
Production Frenesy Film Company, La Cinéfacture, RT Features
Also known as
Call Me by Your Name, Llámame por tu nombre, Skrivena ljubav, Zovi me svojim imenom, Назови меня своим именем, 以你的名字呼喚我, Appelle-moi par ton nom, Beni Adınla Çağır, Chama-me Pelo Teu Nome, Chiamami col tuo nome, Daj mi tvoje meno, Dej mi své jméno, Digue'm pel teu nom, Gọi Em Bằng Tên Anh, Kimi no namae de Boku wo yonde, Kra li be'shimkha, Kutsu mind oma nimega, Me Chame pelo Seu Nome, Më thirr me emrin tënd, Meni o'z isming bilan chaqir, Məni öz adınla çağır, Pokliči me po svojem imenu, Sauc mani savā vārdā, Strigă-mă pe numele tău, Szólíts a neveden, Tamte dni, tamte noce, Vadink mane savo vardu, Να με φωνάζεις με τ' όνομά σου, Викај ме со твоето име, Зови ме својим именом/Zovi me svojim imenom, Мені өз атыңмен шақыр, Назви мене своїм ім'ям, Назови ме с твоето име, Призови ме с твоето име, Скривена љубав/Skrivena ljubav, 콜 미 바이 유어 네임, 君の名前で僕を呼んで, 请以你的名字呼唤我
Director
Luca Guadagnino
Luca Guadagnino
Cast
Elena Bucci
Amira Casar
Amira Casar
Timothee Chalamet
Timothee Chalamet
Armie Hammer
Armie Hammer
Esther Garrel
Esther Garrel
Similar films for Call Me by Your Name
0.0
Untitled Call Me by Your Name Sequel
Beautiful Boy 7.5
Beautiful Boy (2018)
Little Women 8.0
Little Women (2019)
Hot Summer Nights 6.9
Hot Summer Nights (2018)
Portrait of a Lady on Fire 7.6
Portrait of a Lady on Fire (2019)
Marriage Story 8.0
Marriage Story (2019)
Love, Simon 7.6
Love, Simon (2018)
Lady Bird 7.2
Lady Bird (2017)
La La Land 7.7
La La Land (2016)
The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger 6.7
The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger (2016)
Moonlight 7.6
Moonlight (2016)
The Danish Girl 7.2
The Danish Girl (2015)
Best First Love Films Best First Love Films
Films about Forbidden Love Films about Forbidden Love

Film rating

8.1
Rate 19 votes
7.8 IMDb
Film Reviews

Ольга Шнейдер 11 July 2019, 18:54
Очень красивый и трогательный фильм о первой любви, продолжение которой невозможно. Подросток влюбляется в молодого аспиранта, оба понимают… Read more…
Анна Пермякова 30 December 2017, 19:50
Это невероятно чувственный, трогательный, атмосферный фильм. Он как оголенный нерв, настолько прошибает. Тимоти Шаламе - просто открытие года,… Read more…
Quotes
Mr. Perlman We rip out so much of ourselves to be cured of things faster that we go bankrupt by the age of thirty and have less to offer each time we start with someone new, but to make yourself feel nothing so as not to feel anything - what a waste.
Call Me by Your Name - trailer
Call Me by Your Name Trailer
