Also known as
Call Me by Your Name, Llámame por tu nombre, Skrivena ljubav, Zovi me svojim imenom, Назови меня своим именем, 以你的名字呼喚我, Appelle-moi par ton nom, Beni Adınla Çağır, Chama-me Pelo Teu Nome, Chiamami col tuo nome, Daj mi tvoje meno, Dej mi své jméno, Digue'm pel teu nom, Gọi Em Bằng Tên Anh, Kimi no namae de Boku wo yonde, Kra li be'shimkha, Kutsu mind oma nimega, Me Chame pelo Seu Nome, Më thirr me emrin tënd, Meni o'z isming bilan chaqir, Məni öz adınla çağır, Pokliči me po svojem imenu, Sauc mani savā vārdā, Strigă-mă pe numele tău, Szólíts a neveden, Tamte dni, tamte noce, Vadink mane savo vardu, Να με φωνάζεις με τ' όνομά σου, Викај ме со твоето име, Зови ме својим именом/Zovi me svojim imenom, Мені өз атыңмен шақыр, Назви мене своїм ім'ям, Назови ме с твоето име, Призови ме с твоето име, Скривена љубав/Skrivena ljubav, 콜 미 바이 유어 네임, 君の名前で僕を呼んで, 请以你的名字呼唤我