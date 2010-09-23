В 7 сезоне 7 серии сериала «Офис» на крестины дочери Джима и Пэм, вопреки их ожиданиям и по приглашению Майкла, приходят все сотрудники. Майкл так вдохновлен энтузиазмом ребят из церкви, уезжающих в Мексику строить школу, что он отправляется с ними.