В 7 сезоне 5 серии сериала «Офис» Майкл, Дуайт и Джим, лишившись клиента из-за сотрудника конкурентов, Дэнни, придумывают план, чтобы понять секрет его успеха. Они просят Мередит помочь, что оказывается большой ошибкой.
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