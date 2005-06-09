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Офис (2005 - 2013), список сезонов
The Office
16+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
NBC
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Список сезонов сериала «Офис»
Сезон 1 / Season 1
2005,
6 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2005,
22 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2006,
25 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2007,
19 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2008,
28 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2009,
26 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
2010,
27 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
2011,
24 эпизода
Сезон 9 / Season 9
2012,
25 эпизодов
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