В 7 сезоне 17 серии сериала «Офис» после одиннадцати лет съемок Майкл наконец показывает свой фильм «Уровень тревоги: Полночь» коллегам. Он разочарован, когда Холли реагирует на него не так, как он ожидал.
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