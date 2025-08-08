Меню
Сериалы
Офис
Новости
Новости о сериале «Офис»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Офис»
Вся информация о сериале
Спин-офф «Офиса»: вышел трейлер ситкома «Газета»
Новое шоу стартует 4 сентября.
Написать
8 августа 2025 11:17
Шоураннер «Офиса» прокомментировал слух о перезапуске сериала
Создателя культового шоу воодушевила реакция зрителей на новость про возрождение проекта.
Написать
18 октября 2023 14:28
Культовый ситком «Офис» будет перезапущен по окончании забастовок
Над новыми сериями работает шоураннер оригинального сериала.
Написать
25 сентября 2023 14:53
Рэйн Уилсон признался, что был несчастен, снимаясь в «Офисе»
По словам актера, он не мог насытиться своим успехом и постоянно жаждал большего.
Написать
11 июля 2023 16:03
10 лет спустя: чем сегодня занимаются актеры культового «Офиса»
Что делали и где снимались Стив Карелл и другие звезды после финала сериала «Офис».
Написать
2 июля 2023 11:00
Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов
Прорабатываем травмы вместе с Хоакином Фениксом, Харрисоном Фордом и Эми Адамс.
Написать
9 апреля 2023 12:00
Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус
От поясной сумки, вдохновленной «Кошмаром на улице Вязов», до фигурки Уэнсдэй.
Написать
12 февраля 2023 12:00
В сети появилась расширенная сцена паркура из «Офиса»
Новая версия эпизода длится почти на минуту больше оригинальной.
Написать
3 февраля 2023 10:45
Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории»
На этой неделе стриминги предлагают создать небывалый искусственный интеллект, спасти волшебное королевство, раскрыть сложное дело и записать об этом подкаст.
Написать
20 января 2023 15:00
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах
Немного жуткой классики про инопланетян и небанальные хорроры, в которых монстры с других планет притворяются людьми.
Написать
10 января 2023 12:00
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки
На этой неделе нас ждет выход самого долгожданного сериала осени, триллер со Стивом Кареллом, анимация про оцифровку сознания и кое-что еще. Подробнее рассказываем в нашем материале.
Написать
2 сентября 2022 12:00
7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно
Все хорошее когда-нибудь заканчивается, но когда дело доходит до этих сериалов, то зрители жаждут сотню сезонов.
Написать
2 августа 2022 19:11
Тест: кто ты из сериала «Офис»
Сериал «Офис», завершившийся почти десять лет назад, популярен до сих пор – не в последнюю очередь благодаря ярким комедийным персонажам. Пройди тест и узнай, на кого из шести героев сериала ты похож больше всего.
Написать
27 июля 2022 07:01
5 комедийных сериалов, которые помогут отвлечься от насущных проблем
Специально для тех, кто ищет возможность хоть немного поднять себе настроение, портал Киноафиша собрал пять комедийных сериалов, которые согреют вас даже в самые трудные времена.
Написать
3 марта 2022 16:47
Грег Дэниелс рассказал, каким бы мог быть потенциальный спин-офф или сиквел «Офиса»
Речь шла о расширенной вселенной.
Написать
28 февраля 2022 16:36
Благодаря Джону Красински из «Офиса» убрали сцену, в которой Джим изменяет Пэм
Актер убежден, что из-за этого зрители бы отвернулись от сериала.
Написать
18 ноября 2021 16:07
Пол Радд отговаривал Стива Карелла от съемок в «Офисе»
Хорошо, что актер поступил по-своему.
Написать
17 ноября 2021 10:01
В Скандинавии выпустят местные версии сериалов «Офис» и «Лютер»
Когда начнется производство адаптаций, пока не сообщается.
Написать
8 ноября 2021 15:50
HBO заплатил Джеймсу Гандольфини $3 млн за отказ от роли в «Офисе»
В конечном итоге эту роль получил Джеймс Спейдер.
Написать
16 июля 2021 11:45
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию
В 2020 году зрители, запертые дома, возвращались к этим проектам снова и снова. Причём среди них есть как старые и всеми любимые, так и весьма актуальные.
Написать
26 мая 2021 12:00
Конфетно-букетный эпизод: Как празднуют День святого Валентина герои любимых сериалов
Вспоминаем специальные эпизоды сериалов, посвященные празднику любви, и извлекаем из них уроки.
Написать
13 февраля 2021 13:00
Напугай меня: семь главных хорроров 2021 года
Собрали семь главных фильмов ужасов наступившего года.
Написать
11 января 2021 16:23
