В 7 сезоне 9 серии сериала «Офис» Майкл, надеясь помочь Райану, уговаривает некоторых сотрудников финансово вложиться в его старт-ап. Анджела встречает сенатора штата на мероприятии в честь Дня благодарения, устроенном Дуайтом, и очарована им.
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