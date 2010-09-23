В 7 сезоне 1 серии сериала «Офис» Майкл игнорирует жалобы сотрудников на нового стажера, который по совместительству еще и его племянник. Розыгрыш Пэм выходит ей боком, когда она оказывается в заточении вместе с Дуайтом.