В 7 сезоне 21 серии сериала «Офис» Майкл проводит последнюю для себя церемонию «Данди» вместе со скептически настроенным Деанжело, что очень расстраивает Дуайта. Эрин несчастна с Гейбом и ищет в себе силы, чтобы расстаться с ним.