Статьи о сериале «Офис»
На повторе уже десятый раз и не надоедает: лучшие сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова
Некоторые из них — лучшие варианты для телемарафона этой осенью.
Написать
21 сентября 2025 07:58
Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге
По словам многих, актеру наконец удалось перестать быть заложником своей самой известной роли.
Написать
20 сентября 2025 13:46
Создатели «Газеты» рассказали, что общего у спиноффа с «Офисом» (спойлер: разница только в персонажах)
Еще одну историю, развернувшуюся в киновселенной «Офиса», уже можно посмотреть онлайн.
Написать
7 сентября 2025 08:27
Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так
Отзывы довольно противоречивые.
Написать
4 сентября 2025 19:10
«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое
Атмосфера на съемках была напряженной.
Написать
3 сентября 2025 10:52
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»
Запишите даты, чтобы не пропустить.
Написать
25 августа 2025 09:54
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
2000-е годы все будут вспоминать как лучшее время благодаря им в том числе.
Написать
15 августа 2025 17:09
Создатель «Офиса» раскрыл причину выбора газетной редакции для тематики будущего спиноффа — идея сильно отличается от того, как строился оригинальный сериал
Новое шоу должно послужить вдохновением для журналистов по всему миру.
Написать
14 августа 2025 10:23
Актеры из «Офиса» выбрали самую мудрую фразу в сериале — фанатов шоу она наверняка заставит прослезиться
Несмотря на «кринжевость» многих моментов, главные герои в «Офисе» все-таки были сильно привязаны друг к другу — как и актеры.
1 комментарий
4 августа 2025 16:11
Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода
Псевдодокументалка сохранит свои главные фишки — так что есть надежда на успех.
Написать
31 июля 2025 18:07
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Молодое поколение уж точно сможет понять мотивацию актрисы.
Написать
26 июля 2025 08:27
Настоящее сценарное мастерство: топ-5 эпизодов любимых ситкомов, которые фанаты засматривают до дыр
И с каждым новым просмотром они становятся только лучше.
Написать
14 июля 2025 13:17
Темные лошадки: сериалы, колоссального успеха которых никто не мог предсказать
Понять некоторые из них — та еще задачка, но фанатеть от таких сериалов это все равно не мешает.
Написать
11 июля 2025 21:01
У создателей «Американской семейки» изначально была другая задумка с форматом шоу — оно должно было быть похоже на «Офис»
Главного героя из сериала в итоге вырезали, но стилистику жанра все-таки сохранили.
Написать
29 мая 2025 20:30
Думали, что дальше и некуда: топ-5 сериалов с последним сезоном хуже, чем у «Игры престолов»
Хитовый сериал по мотивам книг Джорджа Мартина оказался лишь одним из тех, чей успешный старт не помог довести дело до такого же успешного конца.
Написать
12 мая 2025 13:17
Лучшее из лучшего: топ-5 оригинальных сериалов, которые можно посмотреть на Нетфликсе уже сейчас
Эти шоу стали настоящими хитами — возможно, и вам стоит их оценить.
Написать
10 апреля 2025 17:09
Джон Красински — пример новой сексуальности: как герой мемов из «Офиса» стал мечтой современных женщин
Представительницы прекрасного пола поддержали выбор журнала People.
Написать
13 ноября 2024 19:10
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
