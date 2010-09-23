В 7 сезоне 26 серии сериала «Офис» Тоби, Джим и Гейб проводят собеседования с претендентами на должность регионального менеджера филиала. После помолвки Анджелы с сенатором Оскар рассказывает Пэм о своем убеждении в том, что он гей.