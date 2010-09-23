В 7 сезоне 4 серии сериала «Офис» Майкл вынужден связаться со всеми своими бывшими партнершами и предупредить их о том, что у него герпес. Когда он созванивается с Холли, она говорит, что он все слишком романтизирует, чем здорово его задевает.