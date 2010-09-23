В 7 сезоне 18 серии сериала «Офис» Тодд Пэкер переходит на работу в офисе, но все сотрудники против. Джим и Дуайт объединяются, чтобы избавиться от него. Пэм поставила Эрин новый компьютер, и Энди пытается выбить у нее еще один для себя.