В 7 сезоне 18 серии сериала «Офис» Тодд Пэкер переходит на работу в офисе, но все сотрудники против. Джим и Дуайт объединяются, чтобы избавиться от него. Пэм поставила Эрин новый компьютер, и Энди пытается выбить у нее еще один для себя.
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