В 7 сезоне 8 серии сериала «Офис» Эрин, пытаясь подружить Майкла и Гейба, приглашает всех сотрудников на просмотр сериала «Хор». К счастью для Пэм и расстройству для Джима, Дуайт активно помогает Пэм с ребенком, чтобы они могли расслабиться.