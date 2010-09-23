В 7 сезоне 3 серии сериала «Офис» Энди приглашает коллег на постановку «Суини Тодда», в которой он участвует, и надеется впечатлить Эрин. Майкл недоволен, так как, в отличие от Энди, он не получил роли в мюзикле.