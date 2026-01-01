Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения. Рука смерти»
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Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Хитрый койот
Мультяшный Койот подает в суд на корпорацию "Акме", что выливается в ожесточенное юридическое разбирательство
боевик, приключения, анимация
2026, США
8.0
Билеты
Охота на императора
Историческая мелодрама, действие которой разворачивается в захваченной Наполеоном Москве
исторический
2026, Россия
6.0
Билеты
Край чудес
Российский мультик для всей семьи о молодом художнике, который попадет в сказочный мир
анимация
2026, Россия
0.0
Билеты
Лунтик. Обратная сторона луны
Невероятные приключения Лунтика на обратной стороне Луны.
анимация, детский, семейный
2026, Россия
6.0
Билеты
Мой папа - медведь 2
Продолжение семейной комедии о девочке Маше и ее отце
комедия, семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Надежда
В южнокорейской деревне появляется загадочный монстр, по следу которого идут полицейские и охотники
боевик, ужасы, детектив
2026, Южная Корея
6.0
Билеты
Между нами, девочками
Три подруги сбегают от забот, но их настигает свекровь одной из них. В главных ролях — звезды женского стендапа
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Не по-детски
Знаменитый телеведущий восстанавливает свою репутацию после скандала. Российская комедия с именитым актерским составом
комедия, мелодрама
2026, Россия
4.0
Билеты
Бегущая
Неизвестный психопат вынуждает успешную юристку сыграть по его правилам. Триллер во главе с Галь Гадот
боевик, триллер
2026, США
5.0
Билеты
Восставший
Историческая драма о крестьянском мятеже в средневековой Англии. В главной роли — Эндрю Гарфилд
боевик, драма, исторический
2026, Германия
6.0
Билеты
Миа и монстры
Девочка Мия попадает в необыкновенную школу и пытается примирить два разных мира
приключения, анимация, комедия
2026, Австрия / Германия / Испания
7.0
Билеты
МУЛЬТ в кино. Выпуск №199. Сказочный патруль. Дорога домой
анимация
2026, Россия
0.0
Билеты
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Дата
Сегодня
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Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
боевик
детектив
детский
драма
исторический
комедия
мелодрама
приключения
семейный
триллер
ужасы
Стоимость билетов
До 200₽
200-500₽
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